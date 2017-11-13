مصر.. ضربة قوية لنادي الزمالك بإصابة حارسه جنش

كشف طارق يحيى، المدرب العام لنادي الزمالك المصري، اليوم الإثنين، عن غياب حارس الفريق، محمود عبدالرحيم جنش، لنحو شهرين بسبب الإصابة.

وأكد يحيى أن جنش سيعود للتدريبات بعد شهرين على الأقل، حيث يخضع الحارس لبرنامج علاجي حاليًا بعد إصابته بكسر في اليد اليمنى، خلال المباراة أمام المنيا في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، ما استلزم إجراء عملية جراحية عاجلة لتركيب مسامير وشريحة.

وقال المدرب العام: إن جنش سيبدأ البرنامج التأهيلي والاستشفائي بعد أسبوعين على الأقل، وهي المدة المحددة للتعافي من آثار العملية الجراحية والبدء بعدها في التأهيل تدريجيًا.

وأكد يحيى عودة محمد أشرف، الشهير بـ”روقة” لاعب وسط الفريق، للتدريبات الجماعية، موضحًا أنه تحدث مع الجهاز الطبي للفريق الأبيض بخصوص إصابة اللاعب، وأكد إمكانية عودته للتدريبات الجماعية، اليوم، بعدما غاب الفترة الماضية عن التدريبات للإصابة في كاحل القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة التاسعة للدوري المصري الممتاز.