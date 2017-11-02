مقتل شرطيين مصريين في هجوم مسلح على نقطة أمنية بالعريش

قُتل شرطيان من مرتبات قوات الأمن المصري وأصيب آخرون، إثر التعامل مع هجوم إرهابي، استهدف كمينًا لقوات الشرطة بمدينة العريش الواقعة في شمال شرق محافظة سيناء.

وقال مصدر أمني لـ “إرم نيوز”: إن مسلحين مجهولين، هاجموا بالرصاص كمينًا لقوات الشرطة بمنطقة العتلاوي وسط العريش.

وأضاف أن قوات الأمن فتحت على المسلحين النار ردًا على هجومهم، الأمر الذي أسفر عن قتل إرهابييْن إثنين، وإصابة آخرين، لافتًا إلى أن القوات الأمنية لا تزال تلاحق المسلحين وتتعقب الفارين منهم.

وأوضح المصدر أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، في حين طوّقت قوات الأمن محيط الحادث.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتمدت مؤخرًا خطة تأمينية لشبه جزيرة سيناء، تتضمن منع عبور قناة السويس إلى سيناء للقادمين من القاهرة، وباقي المحافظات بدون حجوزات فندقية أو عقود عمل.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس”، التي أعلنت ولاءها لتنظيم “داعش” الإرهابي، بينما ترد قوات الأمن بحملات عسكرية واسعة لتعقب المسلحين الذين يختبئون في بعض الأحيان وسط المدنيين.