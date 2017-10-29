مقتل وإصابة 12 شرطيًا مصريًا في هجوم بمدينة العريش

قتل وأصيب 12 شرطيًا مصريًا في هجوم استهدف سيارة لقوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء لـ”إرم نيوز”، إن شرطيين اثنين لقيا مصرعهما، وأصيب 10 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة لقوات الشرطة بمدينة العريش.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى العريش العسكري، كما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط الحادث، وشرعت بإجراء تمشيط واسع للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى.

ويأتي هذا بعد أيام من هجوم استهدف قوات الأمن المصرية في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة غربي العاصمة، والذي أدى إلى مقتل 16 شرطيًا وإصابة 19 آخرين، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية.

واعتمدت أجهزة الأمن المصرية أخيرًا، خطة تأمينية لشبه جزيرة سيناء تتضمن منع عبور قناة السويس إلى سيناء للقادمين من القاهرة وباقي المحافظات دون حجوزات فندقية أو عقود عمل.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش المصري والشرطة والمدنيين، تبنّت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، فيما ترد قوات الأمن بحملات عسكرية واسعة لتعقب المسلحين الذين يختبئون في بعض الأحيان وسط المدنيين.