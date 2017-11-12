إحالة خلية لـ “الإخوان” يتزعمها إمام مسجد للمحاكمة العاجلة في مصر

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، خلية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية بـ “الإرهابية” تتكون من 5 أشخاص يتزعمها إمام مسجد في محافظة الشرقية إلى المحاكمة العاجلة.

وأدانت النيابة في تحقيقاتها الخلية ،التي تتراوح أعمار أفرادها بين 21 إلى 54 عامًا، بالتخطيط لأعمال شغب، وقطع طرق ،وأعمال عنف، داخل محافظة الشرقية، مطالبةً بتطبيق أقصى عقوبة عليهم.

وأوضحت مصادر أمنية مصرية أن الجهات المعنية ألقت القبض على الخلية خلال تحضريها لأعمال تظاهرات وشغب تخص جماعة الإخوان، إلى جانب حيازة عناصرها منشورات مناصرة للرئيس الأسبق محمد مرسي ،ومنشورات محرضة ضد الجيش ،والشرطة المصريين.