نائب كويتي يشن هجومًا عنيفًا على الإخوان المسلمين في بلاده

شن عضو مجلس الأمة الكويتي النائب رياض العدساني هجومًا عنيفًا على سياسات الإخوان المسلمين في بلاده ،الذين يعملون دعويًا تحت اسم جمعية “الإصلاح الاجتماعي” وسياسيًا تحت اسم “الحركة الدستورية”.

وجاء هجوم العدساني على الإخوان من باب كشف تناقضات النائب الإخواني جمعان الحربش، الذي وصف مواقفه السياسية بـ”السيئة”، قائلًا إن “الإرهاب الفكري الذي يمارسه الإخوان ضد المعارضين لهم لا يخيفه”.

وقال النائب ،المعارض لسياسات الإخوان، في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين، إن “تغيير الاسم لا يغيّر المواقف وإنّ الحركة الدستورية الإسلامية هي نفسها حزب الإخوان المسلمين، وإن مسؤوليها غيروا الاسم لمواقفهم السيئة أثناء الغزو العراقي الغاشم، حيث كانت مناصرة للغزو”.

وذكر العدساني في مؤتمره أنّ “الإخوان كانوا يدعون في 2012 للخروج إلى الشارع”، متسائلًا “ما الذي تغير اليوم”، معتبرًا أنّ “حديث الإخوان الآن عن التهدئة سببه الخشية من الضغط الإقليمي، وخوفهم على جمعية الإصلاح”، لافتًا إلى أن “التيار الذي يستغل الوضع الإقليمي، لعقد الصفقات هو تيار فاشل”.

وفي معرض هجومه، خاطب العدساني النائب جمعان الحربش قائلًا له ” هل أنت تخدم المشروع الإيراني من خلال خوضك للانتخابات وفق هذا النظام وكسرت قسمك؟”، ومضى قائلًا إن “مواقفك مرجوجة ومتقلبة ليعرف الشعب الكويتي من كان يكذب ويدلس عليه”، في إشارة منه إلى انتقاد الحربش قانون الصوت الواحد في الانتخابات، الذي اعتبره خدمة للمشروع الإيراني بالمنطقة.

وحذر من أن “من يضع الكويت في موقف حرج ،فسنتصدى له ونوقفه عند حده ،ولن نخضع لإرهابه الفكري”، معتبرًا أن “”أغلب التيارات أصبحت بيوتًا هدامة آيلة للسقوط ،وعلى منتسبيها إعادة بنائها”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.