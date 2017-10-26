محكمة مصرية تعاقب نجل محمد مرسي بالحبس ثلاث سنوات

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي 3 سنوات، لإدانته في قضية حيازة سلاح أبيض.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح الزقازيق بمحافظة الشرقية “غرمت أسامة الذي يعمل محاميا 500 جنيه (حوالي 28 دولارًا) بالإضافة إلى حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ”.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على نجل الرئيس الأسبق نهاية العام الماضي، بعد صدور أمر بضبطه على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية بمصر الجديدة، لكن القوة الأمنية المكلفة بالقبض عليه أثبتت حيازته سلاحًا أبيض.

وصدر الحكم على ابن مرسي في ثاني جلسة لنظر قضيته في معهد أمناء الشرطة، المجاور لمجمع سجون طرة جنوب القاهرة، والذي عقدت فيه المحاكمة لأسباب أمنية.