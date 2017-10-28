من هو قائد أركان حرب الجيش المصري الجديد محمد فريد حجازي؟‎

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء محمد فريد حجازي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.

والفريق محمد فريد حجازي حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وماجستير العلوم العسكرية وتولى عدة مناصب أبرزها قيادة الجيش الثاني الميداني، في يوليو 2010، وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى يوليو 2012.

الرئيس الجديد لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، كان له دور كبير في الحرب التي يخوضها الجيش المصري ضد الجماعات المسلحة في شمال سيناء، عندما كان قائدًا للجيش الثاني الميداني وطالب بإعادة النظر في الأحكام المدنية والعسكرية الغيابية الصادرة ضد أبناء سيناء.

وأشرف حجازي ابن محافظة الإسماعيلية، خلال السنوات الماضية على عدد من المشروعات القومية كان أبرزها مشروع مدينة العلمين الجديدة الأمر الذي جعله في فترات طويلة مرشحًا لتولي منصب محافظ الإسماعيلية، كما نجح في عقد مصالحات بين القبائل المتواجدة في سيناء والتي كان بينها صراع امتد سنوات.

ولعب الفريق الجديد دورًا مهمًا خلال ثورة 25 يناير 2011 حينما كان قائدًا للجيش الثاني الميداني حيث أسندت له مهمة تأمين الشريط الحدودي مع قطاع غزة لمعاونة قوات حرس الحدود في تلك الفترة.

واستعانت محكمة جنايات القاهرة بشهادة حجازي خلال جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير والمعروفة إعلاميًا بقضية “وادي النطرون”، حيث كان شاهد الإثبات الثاني في القضية.

وبتوليه منصب رئيس الأركان، يكون حجازي مسؤولا أمام رئيس الجمهورية، عن الجيش وعملياته داخل وخارج الوطن، كما سيكون تابعًا من الناحية التنظيمية لوزير الدفاع.