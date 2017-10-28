السيسي يعيّن رئيسًا جديدًا لأركان القوات المسلحة المصرية

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، تعيين رئيس جديد لأركان القوات المسلحة المصرية، ونقل رئيسها الحالي إلى منصب مستشار لرئاسة الجمهورية.

ونص القرار الجمهوري على تعيين “الفريق محمد فريد حجازي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وتعيين الفريق محمود حجازي مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات”.

وكان رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، عيّن، في آذار/ مارس 2014، محمود حجازي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفًا للفريق أول صدقي صبحي الذي تولى منصب وزير الدفاع، خلفًا للمشير عبد الفتاح السيسي الذي تقدم باستقالته وقتها للترشح لرئاسة الجمهورية.

واللواء حجازي قائد عسكري، تولى قيادة الجيش الثاني الميداني سابقًا، بين تموز/ يوليو 2010 حتى نفس الفترة من 2012.

كما شغل منصب أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع، منذ يوليو 2012 حتى الآن، قبل تولي رئاسة الأركان العامة.

وكان السيسي عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعًا ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع.