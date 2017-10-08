أنباء عن حضور عبدالفتاح السيسي مباراة مصر والكونغو

أكّدت مصادر أمنية في تصريحات لـ”إرم نيوز” حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمباراة منتخب بلاده، مساء اليوم الأحد، أمام منتخب الكونغو في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا في ستاد برج العرب بحافظة الإسكندرية.

وأضاف المصدر، أن تعليمات مشددة تلقاها رجال الأمن خلال الساعات الماضية بشأن تشديد الإجراءات الأمنية، خاصة في المقصورة الرئيسة، نظرًا لتأكيد حضور الرئيس المصري للمباراة.

وشددت قوات الأمن على جميع مداخل ومخارج الاستاد منذ الصباح الباكر مع توافد الجماهير والسماح لهم بالدخول، إلى جانب الاستعانة بقوات الأمن المركزي وضباط شرطة من المحافظات المجاورة للإسكندرية أبرزها محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية.

كما كشف محمد نصر، مخرج اللقاء، عن حضور السيسي مباراة اليوم.

وأوضح نصر في تصريحات إذاعية، أن المباراة سوف تشهد العديد من المفاجآت الإخراجية، لا سيما في ظل تواجد السيسي وحضوره لها.

وبرغم التأكيدات، لم تصدر رئاسة الجمهورية أي بيان رسمي بشأن حضور الرئيس للمباراة التي يترقبها ملايين المصريين آملين في الصعود لكأس العالم، حيث لم تصعد مصر منذ العام 1990.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي.