سقوط صاروخين أطلقا من سيناء على جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، سقوط صاروخين أطلقا من شبه جزيرة سيناء، شمال شرق مصر، في منطقة مفتوحة قرب تجمع أشكول الاستيطاني، جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه “تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من منطقة سيناء في مصر باتجاه المجلس الإقليمي أشكول (مجمع مستوطنات قرب حدود قطاع غزة)، وقد سقطتا في منطقة مفتوحة”.

ولم يشر أدرعي إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية من عدمه نتيجة سقوط الصاروخين.

يأتي ذلك، بعد ساعات قصيرة من هجمات مسلحة نفذها مسلحون ضد مواقع للجيش المصري؛ ما أدى إلى مقتل 6 من الجنود المصريين و24 متشددا، حسب المتحدث باسم القوات المصرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الساعة 20.10 تغ، كما لم يصدر عن الجانب المصري أي تعقيب فوري على الرواية الاسرائيلية الرسمية.

وعلى فترات متباعدة تسقط قذائف صاروخية، تطلق من الأراضي المصرية على مدن ومناطق مفتوحة جنوبي إسرائيل، دون أن تسفر غالباً عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وعادة تتبنى تنظيمات متشددة في سيناء المصرية المسؤولية عن إطلاق مثل هذه القذائف.