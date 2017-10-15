مصر تلغي فتح معبر رفح مع غزة بعد هجوم في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس، مساء اليوم الأحد، أن السلطات المصرية ألغت فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة الذي كان مقررا غدا على أثر هجوم في سيناء أدى لمقتل وجرح عدد من جنودها.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أعلن مقتل ستة أفراد من القوات المسلحة.

وقال بيان صادر عن هيئة الحدود والمعابر في الوزارة أن السلطات المصرية أبلغتها بإلغاء فتح المعبر على أن يتحدد لاحقا موعدا جديدا لفتحه.

وأعلنت السلطات المصرية في وقت سابق عزمها فتح المعبر لمدة أربعة أيام للسفر في الاتجاهين ابتداء من يوم غدا الإثنين وحتى يوم الخميس.

وعادة ما يخصص السفر عبر المعبر لفئات المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر ثلاثة أيام أمام الحالات الإنسانية والعالقين في قطاع غزة في آب/ أغسطس الماضي، فيما سمحت بمغادرة وعودة حجاج القطاع خلال شهر أيلول/ سبتمبر.

وتم فتح المعبر للسفر في الاتجاهين أقل من 20 يوما منذ بداية العام الجاري.