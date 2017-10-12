مشيرة خطاب تخوض الجولة الرابعة لانتخابات رئاسة الـ “يونسكو”

كشفت الحملة المصرية لدعم المرشحة مشيرة خطاب لرئاسة منظمة الـ “يونسكو“، أن الوفد المصري المتواجد في العاصمة الفرنسية باريس، اتخذ قراراً الخميس، بخوض مشيرة خطاب الجولة الرابعة من انتخابات الـ “يونسكو” بعدما احتلت المركز الثالث في الجولة الثالثة أمس، بحصولها على 13 صوتاً بزيادة صوت واحد عن الجولة الثانية.

مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو حملة دعم مشيرة خطاب لرئاسة منظمة الـ “يونسكو”، السفير محمد حجازي، نفى صحة ما تداول إعلامياً خلال الساعات الأخيرة عن تفكير مصر في سحب مرشحها من الانتخابات، لافتاً إلى أن مصر تراهن على عدة أمور في الجولة الرابعة، وفي مقدمتها زيادة الدعم الخليجي والأفريقي، إلى جانب الاتصالات والمشاورات التي تجريها مع أعضاء المنظمة.

وأضاف حجازي لـ “إرم نيوز”، أن هناك آمالاً كبيرة لنجاح مشيرة خطاب في تلك الجولة، والحصول على عدد أصوات أكبر من الجولات الماضية، مبيناً أن تلك الجولة ستكون فاصلة، لأنه سيتم اقتصار الجولة الخامسة على أكثر المرشحين حصولاً على أصوات، ومن ثم فإن حصول المرشحين الفرنسي والقطري على أصواتهما نفسها في الجولة السابقة، سيحتم حصول مرشحة مصر على أكثر من 5 أصوات إضافية لمواصلة المشوار.

يشار إلى أن نتائج الجولة الثالثة من انتخابات الـ “يونسكو”، أسفرت عن حصول المرشحة المصرية مشيرة خطاب على 13 صوتاً، بينما حصل مرشح قطر حمد بن عبدالعزيز الكواري على 18 صوتاً، ومرشحة فرنسا أودريه أزولاي على 18 صوتاً، ومرشح الصين كيان تانغ على 5 أصوات، ومرشح دولة لبنان فيرا خوري لاكويه على 4 أصوات.