مصر.. مشيرة خطاب تخوض الجولة الثالثة لانتخابات اليونسكو

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن المرشحة مشيرة خطاب ستخوض الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو بعدما احتلت المركز الثالث في الجولة الثانية اليوم بالحصول على 12 صوتاً بزيادة صوت واحد عن الجولة الأولى.

وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، “أنه على ضوء نتائج الجولة الثانية لانتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، والتي حصلت فيها المرشحة المصرية الوزيرة مشيرة خطاب على 12 صوتاً واستمرار احتلال مصر للمركز الثالث في قائمة المتنافسين على المنصب، فإن المرشحة المصرية سوف تخوض الجولة الثالثة المقرر عقدها غداً الأربعاء”.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري “عكف على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة على إجراء مشاورات مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو، لتأمين الدعم المطلوب للمرشحة المصرية، وأن الوفد المصري المكلف بدعم المرشحة المصرية في باريس سوف يستمر في اتصالاته، لاسيما مع الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذي، لدعم مشيرة خطاب”.

وحصلت المرشحة المصرية اليوم على 12 صوتا، فيما حصل المرشح القطرى حمد بن عبدالعزيز الكوارى على 20 صوتا، ومرشح فرنسا أودريه أزولاى على 13 صوتا، وحصل فام سان شاو مرشح فيتنام على 5 أصوات، وحصل كيان تانج مرشح الصين 5 أصوات، وفيرا خورى لاكويه المرشح اللبناني 3 أصوات.

وألقت صراعات بلدان منطقة الشرق الأوسط بظلالها على الانتخابات التي تجريها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” لاختيار منصب المدير العام الجديد، فبين ثلاثة مرشحين تصدروا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت أمس الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس كان بينهم اثنين من مرشحي دول الشرق الأوسط وتحديداً العالم العربي.

وأجريت اليوم الثلاثاء الجولة الثانية لانتخاب المدير الجديد لمنظمة اليونسكو التي تضم 58 دولة، حيث يحتاج الفائز الحصول على 30 صوتاً، يمكن تحقيقها خلال أي من الجولات الأربع التي تنعقد تباعاً، وفي حالة عدم حسمها تجرى القرعة على المرشحين الأقرب في عدد الأصوات.

ويتنافس في الانتخابات سبعة مرشحين بينهم ثلاثة من دول عربية هي مصر ولبنان وقطر، لخلافة البلغارية ايرينا بوكوفا الرئيسة الحالية للمنظمة، والتي جرى انتخابها لمدتين على مدار 8 سنوات.