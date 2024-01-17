إصابة أحد عناصر المستشفى الميداني الأردني في خان يونس
أعلن مصدر عسكري أردني، اليوم الأربعاء، عن إصابة أحد العناصر العاملين في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة؛ نتيجة اشتباكات في محيطه، محملًا إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى.
وقال المصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، إن "أحد مرتبات المستشفى تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية"، مشيرًا إلى أن حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جوًّا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم.
وبين المصدر في بيان أورده موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن مواطنًا غزيًّا كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة، أصيب أيضًا بشظية وعيار ناري خلال العدوان.
وأشار إلى أن المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس الثلاثاء، وحتى صباح اليوم الأربعاء، سيواصل القيام في تأدية واجبه الطبي والإنساني في قطاع غزة.
وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية تحمل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى الذي يقوم بواجبه الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية، وأن الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
كما أكد المصدر أن "الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان"، مشددًا على "ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها".