إصابة أحد عناصر المستشفى الميداني الأردني في خان يونس

أعلن مصدر عسكري أردني، اليوم الأربعاء، عن إصابة أحد العناصر العاملين في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة؛ نتيجة اشتباكات في محيطه، محملًا إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى.

وقال المصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، إن "أحد مرتبات المستشفى تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية"، مشيرًا إلى أن حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جوًّا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم.

وبين المصدر في بيان أورده موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن مواطنًا غزيًّا كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة، أصيب أيضًا بشظية وعيار ناري خلال العدوان.