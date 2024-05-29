الزبيدي: تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن لم يعد مقبولًا
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عيدروس الزبيدي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه لن ينتظر "فشل الحكومة وعجزها" طويلًا، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن لم يعد مقبولًا.
وقال الزبيدي، في اجتماع، أمس الأربعاء، مع أعضاء هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي ورؤساء هيئاته، والوزراء الممثلين عن المجلس في الحكومة اليمنية، إن الانتقالي الجنوبي "لن ينتظر إلى ما لا نهاية، فشل الحكومة وعجزها".
وشدد الزبيدي، على أن التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية والخدمية "لم يعد مقبولًا، ووصل إلى حد فاق قدرة أبناء شعبنا على الصبر والتحمّل".
وأكد أن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "كانت من منطلق الحرص على توحيد القوى والجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية، ورفع المعاناة عن شعبنا وتوفير الخدمات".
وأضاف أن "وصول الأوضاع المعيشية إلى هذا المستوى المتردي، يحتّم على المجلس (الانتقالي الجنوبي) إعادة النظر في جميع قراراته وخطواته المستقبلية، بما يخدم مصالح شعب الجنوب وقضيته الوطنية".
وقال الزبيدي، إن المجلس الانتقالي، كيان سياسي من شعب الجنوب وإليه، ولن يكون أبدًا بعيدًا عن معاناته، كما أن لديه من القدرة والشجاعة ما يكفي لتحمّل مسؤولياته الوطنية تجاه شعبنا".
وتشهد مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انهيارًا متسارعًا للعملة المحلية وصل مستويات قياسية؛ إذ يعادل الدولار الواحد 1754 ريالًا يمنيًا في تداولات أمس الثلاثاء؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
إلى جانب أزمة خانقة بتموين محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، تسببت بارتفاع معدلات انقطاع التيار إلى قرابة 20 ساعة متفرقة في اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن.