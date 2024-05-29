الزبيدي: تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن لم يعد مقبولًا

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عيدروس الزبيدي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه لن ينتظر "فشل الحكومة وعجزها" طويلًا، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن لم يعد مقبولًا.

وقال الزبيدي، في اجتماع، أمس الأربعاء، مع أعضاء هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي ورؤساء هيئاته، والوزراء الممثلين عن المجلس في الحكومة اليمنية، إن الانتقالي الجنوبي "لن ينتظر إلى ما لا نهاية، فشل الحكومة وعجزها".

وشدد الزبيدي، على أن التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية والخدمية "لم يعد مقبولًا، ووصل إلى حد فاق قدرة أبناء شعبنا على الصبر والتحمّل".

وأكد أن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "كانت من منطلق الحرص على توحيد القوى والجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية، ورفع المعاناة عن شعبنا وتوفير الخدمات".