يمنيون يشعلون احتجاجات غاضبة في عدن بسبب تفاقم أزمة الكهرباء (فيديو)

شهدت مديريات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الاثنين، احتجاجات شعبية غاضبة، بعد تفاقم أزمة الكهرباء، تخللها إشعال للنيران وإغلاق للطرقات، ما استدعي تدخل القوات الأمنية.

وخرج محتجون في تظاهرات مسائية في مديريات المنصورة، المعلا والشيخ عثمان، احتجاجاً على تزايد ساعات قطع التيار الكهربائي التي وصلت حتى 20 ساعة متواصلة، منذ الأحد الماضي.

يأتي تزايد انقطاع الكهرباء في عدن وسط ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، وفي ظل عجز حكومي عن مواجهة حالة الانهيار التي أصيبت بها محطات توليد الطاقة منذ عدة سنوات.