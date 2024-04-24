تونس.. اندلاع صدامات بين الأمن ومهاجرين غير نظاميين

وأضاف قدودة أنه تم إخراج عدد من المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الفلاحية التي اشتكى أصحابها بخصوص الاعتداءات على أملاكهم وعدم قدرتهم على خدمة أراضيهم التي استقر فيها المهاجرون غير النظاميين، وذلك من أجل الحفاظ على ممتلكات أبناء المنطقة وتفادي المزيد من الاحتقان.

وقال إن التدخل الأمني بتعزيزات كبيرة "يبين قدرة الدولة على حفظ حقوق الناس من جهة وكذلك يبين أن تونس لا تتردد في فرض والحفاظ على السلم الاجتماعي".

كما نقل الموقع عن وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، هشام بن عياد، أنه تم فتح محاضر بحث في حالات اعتداء بالعنف حصلت يوم الإثنين الماضي وتتولى مباشرتها والبحث فيها الفرق الأمنية.

وأشار إلى أن معتمدية جبنيانة والعامرة تشهدان بين حين وآخر مناوشات وأجواء متشنجة متزامنة مع الوجود المكثف لعدد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء مع وجود شكاوى بخصوص حالات اعتداء على الممتلكات وخاصة الأراضي الفلاحية.