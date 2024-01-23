"ستؤدي إلى التصعيد".. إيران تعلق على الضربات ضد الحوثيين

عدّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، الضربات الأمريكية البريطانية ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن "تصعيدا للحرب".

وقال عبد اللهيان في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب وصوله إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط: "وجهنا رسالة وتحذيرًا خطيرًا للأمريكيين، إن الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك، بمهاجمة مناطق في اليمن يشكّل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة وتصعيدا للحرب".

وأضاف عبد اللهيان بشأن رسالة طهران إلى واشنطن، "حذرنا الأمريكيين من أن أفعالهم ستؤدي إلى تصعيد حجم الحرب".

وتابع "في الأسبوع الماضي في دافوس (سويسرا)، وفي الاجتماع الذي عقدته مع ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، قلت بوضوح، إن تصرفكم الذي أدى إلى زيادة التوتر في البحر الأحمر وضد اليمن كان خطأ استراتيجياً".