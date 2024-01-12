إيران: الضربات الأمريكية البريطانية انتهاك لسيادة اليمن

نقل موقع نور نيوز الإخباري الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني القول في بيان اليوم الجمعة، إن إيران تندد بشدة بالهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين في اليمن.

وقال كنعاني "ندين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الصباح على عدة مدن في اليمن".

وأضاف "نعتبر هذا انتهاكًا واضحًا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقًا للقوانين والأنظمة والحقوق الدولية".

من جهته قال الناطق باسم الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام، على منصة إكس "نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية".

وتابع "الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".