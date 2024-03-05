مسؤول إسرائيلي سابق: "بلطجة" بن غفير تهدد بتفجير الأوضاع في رمضان

وأشار إلى أن تقييد عرب الداخل، الذين يُفترَض أن لديهم حقوقا متساوية مثل كل إسرائيلي آخر، "ينبع من حالة التطرف والكراهية التي يكنها بن غفير للعرب أيًا كانوا، على الرغم من أنه تعلم مع الوقت كيف يضبط لسانه بشأن جملة "الموت للعرب"، وبدأ يردد "الموت للمخربين"، على حد قوله.

ومع ذلك، قدَّر عاميت أن المشكلة تكمن في أن بن غفير "سيطر" على الشرطة وقيادتها، وأفقد ضباطا كبارا دورهم المهني، وباتوا يعملون وفق تعليماته ودون أي صلاحيات.

وأعرب عن خشيته من صدور أوامر "غير منطقية" من بن غفير للشرطة في رمضان، ولا سيما لقائد شرطة القدس، قال إنها ستحمل خطرًا كبيرًا.

يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه المفوض العام للشرطة يعكوف شابتاي عقد اجتماع تنسيقي مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي، الثلاثاء، لبحث تدابير توجه المصلين إلى ساحات الأقصى.

ويخشى عاميت أن تتسع قائمة المحظورين من دخول ساحات الأقصى، سواء من عرب الداخل أو الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا سيما أولئك الذين ترى أجهزة الأمن أنهم يحملون زخمًا للتحريض على العنف.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" قد رأى أن التقييد هو الذي سيعني إثارة تؤدي إلى التصعيد، على عكس موقف الشرطة الخاضعة لمزاج بن غفير.

الصحيفة ذاتها أشارت إلى مخاوف أمنية بشأن تسبب منع عرب الداخل في أحداث عنف في المدن الإسرائيلية المختلطة، تشبه تلك التي حدثت إبان عملية "حارس الأسوار" في مايو أيار 2021.