بعد ترحيل عدد منهم.. مصير المهاجرين في ليبيا يثير تساؤلات

أعلنت السلطات الليبية عن ترحيل عشرة آلاف مهاجر من جنسيات أفريقية، في تطور يثير تقديرات وتساؤلات حول مصير بقية المهاجرين المتواجدين على الأراضي الليبية منذ سنوات.

وأكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي رفض بلاده طرح قضية توطين المهاجرين على أراضيها تحت أي ظرف ولن تسمح بمناقشته، مؤكدا أن ليبيا من أكثر الدول تضررا من تدفق المهاجرين.

ولم يكشف الطرابلسي ما إذا سيتم ترحيل المزيد من المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية، لكنه قال إن ليبيا ستعمل في عمليات الترحيل على احترام حقوق المهاجرين وفق عاداتها وتقاليدها، في رد ضمني على تقارير دولية تنتقد أوضاع المهاجرين.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة: "إن ليبيا بصدد تيسير إجراءات العودة الطوعية للمهاجرين والترحيل بالتنسيق مع سفارات الدول القادمين منها، بالإضافة إلى تكفل منظمات دولية بعملية إيواء المهاجرين".