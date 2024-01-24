بُعد جديد لأستانا حول سوريا بتفاصيل معقدة‎

انطلقت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، اليوم الأربعاء، الجولة الحادية والعشرون من مفاوضات أستانا بشأن سوريا، وسط تطلعات ترنو لبعد جديد، ولكن بتفاصيل معقدة.

وتعليقًا على انطلاق هذه الجولة، التي تستمر حتى يوم غد الخميس، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، إن "أهمية المفاوضات بشأن سوريا بصيغة أستانا تتزايد في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

وأضاف لافرينتييف في تصريح صحفي، أن "الوضع في قطاع غزة يؤثر أيضًا على الوضع في سوريا"، موضحًا أنه "تزايد عدد الغارات الجوية التي تنفذها إسرائيل، كما تقول، على أهداف إيرانية وعلى تشكيلات إيرانية في سوريا"، مؤكدًا أن روسيا "لا تقبل بشكل قاطع هذا الخيار لحل المشكلة".

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي أن "المسألة لا تؤدي إلا إلى تصعيد العنف، ولا نريد أن تنجر سوريا أيضًا إلى صراع إقليمي؛ لذلك سنبذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك".

وتابع: "إن الوضع يتزايد الآن، وهناك طلب كبير على إجراء مفاوضات ثنائية وثلاثية متعمقة، ليس فقط من جانب الدول المشاركة، ولكن أيضًا من جانب جميع أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في هذا المنتدى".

وحول جدول الأعمال وما سيتم نقاشه بين الحاضرين، أشار المبعوث الروسي إلى أنه سيكون هناك "لقاء مع الوفد الأردني، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الصعب إلى حد ما على الحدود بين سوريا والأردن، وتزايد حالات تهريب المخدرات؛ ما يسبب مشاكل لدول المنطقة".

وأشار لافرينتييف إلى أن "التدفق الكبير للاجئين السوريين الموجودين في لبنان سيتم مناقشته مع الجانب اللبناني"، مؤكدًا أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين؛ لأنها تسبب صداعًا للحكومة في لبنان".

وبحسب وزارة الخارجية الكازاخستانية، يشارك في المفاوضات وفود من روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة السورية، كما سيحضر الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، وسيحضر الاجتماع بصفة مراقب ممثلون عن الأردن والعراق ولبنان، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.