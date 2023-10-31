مسيرتان مسلحتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

وفي وقت سابق كان أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنّ الهجمات التي نُفّذت على قواعد للقوات الأمريكية في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة، هي "رد فعل" على مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس.

وأضاف أنّ هذه الهجمات "جزء من ردود فعل الشعوب والجماعات المناهضة للوجود الأمريكي في المنطقة، والتي تحتج بشدة على دعم أمريكا الكامل وغير المشروط لجرائم الكيان الصهيوني".