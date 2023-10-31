قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق
قاعدة عين الأسد الجوية بالعراقرويترز

مسيرتان مسلحتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

 قال مصدر أمني وآخر حكومي لرويترز اليوم الثلاثاء، إن مسيرتين مسلحتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أمريكية، دون وقوع إصابات أو أضرار. 

قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق
إيران تعتبر الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا "رد فعل"

وفي وقت سابق كان أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنّ الهجمات التي نُفّذت على قواعد للقوات الأمريكية في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة، هي "رد فعل" على مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس.

وأضاف أنّ هذه الهجمات "جزء من ردود فعل الشعوب والجماعات المناهضة للوجود الأمريكي في المنطقة، والتي تحتج بشدة على دعم أمريكا الكامل وغير المشروط لجرائم الكيان الصهيوني".

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