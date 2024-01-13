بعد تحذيرات "الشاباك".. هل تقترب الضفة الغربية من الانفجار؟‎

حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تصعيد وشيك في الضفة الغربية، على ضوء الضغوط الاقتصادية والتصعيد الميداني في مناطق الضفة.

وبحسب ما ذكرته القناة الـ13 العبرية، فإن القلق الأمني الإسرائيلي ينبع من عدم السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة بالدخول إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إضافة لرفض تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، واشتراطها أن تقتطع أموال غزة منها وذلك ما ترفضه رام الله.

وحذّر المسؤولون في جهاز الشاباك من سيناريو ملموس تندلع فيه مواجهة مباشرة بين أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تجاه المستوطنات القريبة في الضفة الغربية.