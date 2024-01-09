نادي الأسير: إسرائيل تشن حملة اعتقالات "مسعورة" في الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ صباح اليوم الثلاثاء، نحو 25 مواطنًا على الأقل في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي داهم منذ صباح الثلاثاء، عددا من المنازل في أماكن متفرقة من الضفة الغربية، واعتقل أكثر من 25 مواطنا بعد إجراء تحقيق ميداني معهم، وحولهم إلى مراكز التحقيق.