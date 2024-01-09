نادي الأسير: إسرائيل تشن حملة اعتقالات "مسعورة" في الضفة الغربية
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ صباح اليوم الثلاثاء، نحو 25 مواطنًا على الأقل في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وأكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي داهم منذ صباح الثلاثاء، عددا من المنازل في أماكن متفرقة من الضفة الغربية، واعتقل أكثر من 25 مواطنا بعد إجراء تحقيق ميداني معهم، وحولهم إلى مراكز التحقيق.
وأضافت السراحنة، أن هناك أسرى سابقين من ضمن الأسرى الذين جرى اعتقالهم صباح الثلاثاء، إذ أعاد اعتقالهم وحولهم إلى المعتقلات الإسرائيلية تمهيدًا للحكم عليهم.
وأوضحت مسؤولة الإعلام، أن "الجيش الإسرائيلي يشن منذ السابع من أكتوبر الماضي حملة اعتقالات مسعورة يوميًّا أثناء مداهمات مدن وقرى الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ هذا التاريخ وصلت إلى 5755 أسير على الأقل.
وذكرت خلال حديثها أن الأسرى يعانون من ظروف اعتقال غاية في السوء، إذ يتم تعذيبهم وتجويعهم عبر تقديم وجبة طعام فاسدة يوميًّا، فضلًا عن تعرض الكثير منهم إلى حالات تسمم سببت لهم آلاما شديدة في المعدة وإقياء وإسهال وسط إهمال صحي متعمد.