ليبيا.. قبيلة الزنتان تدعم ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات (فيديو)
أعلنت قبيلة الزنتان الليبية، الخميس، دعمها ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت القبيلة في بيان: "نعلن دعمنا لترشح الأخ سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وذلك لما يحظى به من تأييد ودعم شعبي كبير، ولما علمناه عنه من مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة".
وتابع البيان: "لن نسمح لكل المحاولات المشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول بين سيف الإسلام وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده صلحاً وأمناً وتقدما وازدهارا".
جاء ذلك، بعد لقاء لأبناء القبيلة، أعقبه إصدار البيان الذي تضمن "مجموعة من التوصيات والقرارات".
وأكدت القبيلة في بيانها، أن "الإسراع في إجراء الانتخابات العامة هو الوسيلة السلمية الوحيدة للخروج بالبلاد من أزماتها الراهنة".
ودعت "المعنيين إلى الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات حسب المهل الدستورية التي نصت عليها القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، والتي أفسحت المجال لكل الأطراف السياسية والمترشحين الرئاسيين للمشاركة في الانتخابات دون إقصاء لأحد".
ودعا البيان، "الشعب الليبي الأبيّ الشجاع إلى الوحدة والتعاضد والعمل بكل الوسائل المشروعة لاسترداد سيادة بلاده".