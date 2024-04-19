ليبيا.. قبيلة الزنتان تدعم ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات (فيديو)

وتابع البيان: "لن نسمح لكل المحاولات المشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول بين سيف الإسلام وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده صلحاً وأمناً وتقدما وازدهارا".

جاء ذلك، بعد لقاء لأبناء القبيلة، أعقبه إصدار البيان الذي تضمن "مجموعة من التوصيات والقرارات".