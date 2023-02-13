مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية طعن بالقدس

أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي، اليوم الإثنين، خلال تنفيذ عملية طعن من جانب شاب فلسطيني على حاجز شعفاط في مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم الإعلان عن مقتل الجندي الذي أصيب في عملية حاجز شعفاط، مشيرة إلى أن الجندي أصيب بنيران صديقة من أحد زملائه الجنود عند وقوع العملية.

وذكرت الصحيفة أن منفذ عملية حاجز شعفاط يبلغ من العمر 13 عاما فقط، واستخدم سكيناً لطعن أحد الجنود عند قيامه بتفتيش حافلة.