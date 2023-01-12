استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب الخليل
استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي بعيد إصابته إسرائيليا بجروح في عملية طعن نفذها الأربعاء قرب مستوطنة بالضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد الشاب سند محمد عثمان سمامرة من بلدة الظاهرية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة حفات يهودا المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب الفلسطيني "قتله مدني" إسرائيلي، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
ووفقاً لفرق الطوارئ الإسرائيلية، فقد نفذ الشاب الفلسطيني عملية بسلاح أبيض بعد ظهر الأربعاء في مزرعة قرب مستوطنة شيما في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأصيب إسرائيلي في هذه العملية، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أنه في الثلاثينيات من العمر وقد نقل إلى المستشفى في حالة "مستقرة".
وسند محمد عثمان سمامرة الذي قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنّ عمره 19 عاما، هو سادس شهيد فلسطيني منذ بداية العام 2023 في الضفة الغربية.
وكان فلسطيني آخر قد استشهد متأثراً بإصابته صباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه خلال تنفيذه "عملية في مخيم بلاطة في مدينة نابلس، أطلق عدد من المشتبه بهم النار على القوات التي ردت بالنيران الحية وتم التعرف على إصابة".
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إلى أن قوة من "المستعربين" تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.
والمستعربون هم وحدة خاصة إسرائيلية سرية لدى حرس الحدود يتنكر أفرادها بزي فلسطيني ويتحدثون العربية.
وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن وحداته نفّذت "أنشطة استباقية" في عدد من المواقع بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 15 "مطلوبا" ومصادرة بندقيتي صيد ومسدسين.
وأكد البيان عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.