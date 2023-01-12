استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب الخليل

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب الفلسطيني "قتله مدني" إسرائيلي، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

ووفقاً لفرق الطوارئ الإسرائيلية، فقد نفذ الشاب الفلسطيني عملية بسلاح أبيض بعد ظهر الأربعاء في مزرعة قرب مستوطنة شيما في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب إسرائيلي في هذه العملية، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أنه في الثلاثينيات من العمر وقد نقل إلى المستشفى في حالة "مستقرة".

وسند محمد عثمان سمامرة الذي قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنّ عمره 19 عاما، هو سادس شهيد فلسطيني منذ بداية العام 2023 في الضفة الغربية.

وكان فلسطيني آخر قد استشهد متأثراً بإصابته صباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس".