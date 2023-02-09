الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن بالخليل

وأضافت القناة: "قام جندي إسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطيني مما أدى إلى مقتله، فيما لم يصب أي من الجنود الإسرائيليين بجروح".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن "قوات الجيش الإسرائيلي أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار في منطقة الدلبة، وأطلقت الرصاص الحي على السائق، الذي ترك ينزف، قبل أن يتم نقله بسيارة عسكرية دون معرفة وضعه الصحي".

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني بجروح، بعد أن دهسته آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي "بصورة متعمدة" بالقرب من حاجز الجلمة شمال شرق جنين في الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.