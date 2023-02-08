عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تنذر بتصعيد واسع مع الفلسطينيين

كشفت المؤسسة الأمنية داخل إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن "العديد من الإنذارات" التي وردت باحتمال وقوع عمليات مسلحة جديدة في الأسابيع المقبلة، على غرار العمليات التي حدثت مؤخراً في القدس والضفة الغربية.

وقالت المؤسسة الأمنية في إسرائيل إن "هناك زيادة ملحوظة في عدد الإنذارات عن احتمال وقوع عمليات مسلحة"، مشيرة إلى أن العدد "تضاعف ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة مقارنة بالفترة التي سبقتها".

وأكدت المؤسسة الأمنية أن "التقييم لهذه التحذيرات المتزايدة جاء بعد سلسلة العمليات الأخيرة، والتي قفزت مقارنة بالعام الماضي"، وفق قناة "i24news" الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية إن "هذا الارتفاع الحاد في التحذيرات يعود للأنشطة المتزايدة للجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية، حيث شملت مدن جنين وأريحا".