ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا سيول درنة إلى أكثر من 4 آلاف قتيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.

ونشر المسماري، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة، حتى يوم 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغ عدد القتلى فيها 4029 قتيلا، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف المسماري أن هناك "87 جثمانا لمصريي الجنسية، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم ببلدهم".