فرنسا تحذر من "السيناريو الأسوأ" في جنوب لبنان

حذر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، الإثنين، مما اعتبره "السيناريو الأسوأ" في جنوب لبنان، في إشارة إلى اندلاع حرب بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي في قصر الصنوبر بعد ختام زيارته إلى بيروت، دعا سيجورني إلى انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.

وقال إن الورقة الفرنسية أخذت بالملاحظات اللبنانية التي سينقلها إلى إسرائيل الثلاثاء، على أن يصار إلى تسليم الاقتراحات المعدلة إلى السلطات اللبنانية بعد أسبوع، بحسب موقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

لكن الوزير الفرنسي أكد أن لبنان لن يدخل المفاوضات قبل انتخاب رئيس للجمهورية.