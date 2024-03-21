الرئيس الجزائري يقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر المقبل
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر المقبل.
وبحسب البيان، فإنه سيتم "استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024".
وأشار المصدر، إلى أن القرار جاء بعد أن ترأس تبون اجتماعًا ضم: رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة، ورئيس أركان الجيش، ووزير الداخلية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاء الإعلان عن الانتخابات المسبقة بعد تداول سياسيين جزائريين أنباءً عن تأجيل موعدها، خلافًا لما نص عليه الدستور كل 5 سنوات.
وكان "تبون" أطلق تصريحات، نهاية العام الماضي، تقدم إشارات على رغبته بتمديد حكمه لولاية ثانية بعد توليه السلطة منذ ديسمبر 2019.
بينما نشرت مجلة الجيش لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية، الشهر الماضي، حصيلة إيجابية عن ولايته الأولى، ورأت استمراره في السلطة.
والأسبوع المنصرم، أطلقت 5 أحزاب معارضة تكتلاً سياسيًا، بحث في أول اجتماعاته اختيار مرشح واحد عنها لخوض الانتخابات.