الرئيس الجزائري يقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر المقبل

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر المقبل.

وبحسب البيان، فإنه سيتم "استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024".

وأشار المصدر، إلى أن القرار جاء بعد أن ترأس تبون اجتماعًا ضم: رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة، ورئيس أركان الجيش، ووزير الداخلية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء الإعلان عن الانتخابات المسبقة بعد تداول سياسيين جزائريين أنباءً عن تأجيل موعدها، خلافًا لما نص عليه الدستور كل 5 سنوات.