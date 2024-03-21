رمانة أو بصلة؟.. مجسم يثير الجدل في الجزائر (صورة)
خرج تمثال لحبة رمان نُصب وسط أحد ميادين الجزائر عن الهدف الذي رسم من أجله، بأن يروج لمحصول الرمان في البلاد، ليتحول إلى موجة من الغضب والاستنكار وحملة انتقادات واسعة للمسؤولين.
وشهدت بداية الأسبوع الجاري نصب مجسم لحبة رمان وسط ميدان الولاية المنتدبة "مسعد" في الهضاب العليا جنوب الجزائر، ليكون رمزاً دالاً على إنتاج المنطقة الوفير من فاكهة الرمان.
وتحول الأمر من جهود لنصب "رمز وطني" إلى حملة للسخرية والانتقادات اللاذعة، بسبب التصميم والشكل اللذين كان عليهما المجسم، الذي كان أشبه بكل شيء إلا حبة الرمان، بحسب وصف البعض.
وتساءل الكثير من الناشطين الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة هذه الثمرة، وما إذا كانت رمانة بالفعل أم بصلة، وذلك في إطار السخرية.