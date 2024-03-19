توقف المعارك في السودان وسط أنباء عن اتفاق وشيك

توقفت المعارك العسكرية على الجبهات كافة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار.

ووفق متابعات "إرم نيوز"، شهدت الأوضاع العسكرية على جبهات القتال بالخرطوم وبابنوسة والفاشر، هدوءا حذرًا بعد اشتباكات شهدتها تلك المناطق خلال الأيام الماضية.

وشهد مقر سلاح الإشارة التابع للجيش السوداني في الخرطوم بحري، اليوم الثلاثاء، هدوءا مشوبًا بالحذر بعد أن كان خلال الأيام الماضية عُرضة لهجمات متتالية من قبل قوات الدعم السريع في مسعى للسيطرة عليه.

وأفادت مصادر عسكرية، لـ"إرم نيوز"، بأن القتال توقف أيضًا في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، بعد ثلاثة أيام من المعارك المستمرة على أسوار مقر الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش في المنطقة.

وكانت مصادر عسكرية أبلغت "إرم نيوز"، أمس الإثنين، أن العمليات العسكرية في مدينة بابنوسة يقودها كل من قائد قطاع غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة، وقائد قطاع شرق دارفور العميد حسن نهار، إضافة إلى قائد قطاع جنوب دارفور اللواء صالح الفوتي.

كما ساد الهدوء الحذر مدينة الفاشر في شمال دارفور بعد أيام من الاشتباكات بين طرفي الصراع، إضافة لقصف مكثف من الطيران الحربي على الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة.

ونفذت قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية عددًا من الهجمات على مقار الجيش بالقيادة العامة وسط الخرطوم، وقاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان، وفق مقاطع فيديو بثتها حسابات مقربة من "الدعم السريع" على منصة "إكس".