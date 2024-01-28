خبراء: الغاز الفلسطيني "هدف غير معلن" لحرب غزة

قال خبراء ومختصون إن السيطرة على الغاز في سواحل قطاع غزة، من أهم الأهداف غير المعلنة للحرب على القطاع، وإن إسرائيل تجد في حربها المتواصلة فرصة للاستيلاء على تلك الحقول، خصوصاً حقل "غزة مارين" الذي يحوي ما مجموعه 1.1 تريليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعّب، وتُقدَر طاقته الإنتاجية بـ 1.5 مليار متر مكعّب سنوياً لمدة 20 عاماً.

وتتراوح نوعية الغاز الجيدة في هذا الحقل ما بين 98% إلى 99% من الميثان النقي بحسب تأكيدات "بريتيش غاز".

الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، قال لـ"إرم نيوز" إن "هناك أهدافاً معلنة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأخرى غير معلنة، وتعتبر الثروة الضخمة المملوكة للفلسطينيين من الغاز الطبيعي على بحر غزة وقرصنتها من أهم هذه الأهداف غير المعلنة".

وبيّن منصور أنه "منذ اكتشاف حقل الغاز قبل نحو 25 عاماً في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وضعت إسرائيل العديد من العقبات ومنعت الفلسطينيين الاستفادة من عوائد استخراج الغاز الطبيعي باعتبارها سيدة المشهد، إلى جانب رفض عمل الشركات الدولية في عمليات التنقيب والاستخراج".

وأشار إلى أن "إعادة احتلال قطاع غزة التي يسعى الجيش الإسرائيلي لتنفيذها ما هي إلا خطوة متقدمة من أجل سرقة الغاز واستخراجه دون إعطاء الفلسطينيين حقهم منه".