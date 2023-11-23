مصادر تكشف لـ"إرم نيوز" عن لقاء مُرتقب يجمع فرقاء السودان في جوبا

كشفت مصادر سودانية لـ"إرم نيوز" عن ترتيبات يجريها رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، لجمع فرقاء الأزمة السودانية إلى طاولة واحدة في العاصمة جوبا، لبحث سبل إنهاء الحرب الطاحنة في الخرطوم ودارفور.

وأكدت المصادر أن ميارديت بدأ بالفعل في عقد لقاءات تشاورية منفردة مع الأطراف السودانية كلاً على حدة، على أن تُختتم المشاورات بلقاء مشترك لجميع الأطراف في جوبا، بهدف التوافق على خطوات جدية لإنهاء الصراع.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات التي عقدتها "قوى الحرية والتغيير" في جوبا مع ميارديت، ولجنة الوساطة في اتفاق جوبا للسلام بالسودان، تأتي في إطار جهود يقودها الرئيس بشأن البحث عن سبل إنهاء الحرب.