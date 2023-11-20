مقتل 32 سودانيا في هجوم على منطقة أبيي الحدودية مع جنوب السودان

قُتل 32 شخصا بينهم أطفال ونساء وأصيب أكثر من 20 آخرين بمنطقة أبيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان جراء نصب كمين من قوة مسلحة.

وكشف المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان في بيان ليل الأحد، أنه يتابع بقلق عميق الأحداث المؤسفة التي وقعت "الأحد" والهجوم الغادر المشترك من قبل ميليشيات تويج والمليشيات المتحالفة معها بقيادة قاي ماشيك وبإسناد من قوات دفاع جنوب السودان.

وأضاف المجلس، أن الهجوم تم تنفيذه من قبل ما أسماها بميليشيات تويج التي تطلق على نفسها تتوينق، والميليشيات المتحالفة معها بقيادة قاي ماشيك، وبإسناد من قوات دفاع جنوب السودان المتمثلة في الفرقة الثالثة بقيادة اللواء اكوي اجو لاجتياح مناطق دينكا نقوك وتهجير الأهالي بالمنطقة المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان.