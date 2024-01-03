رصد يومي دقيق.. مصر تبسط خطتها لمواجهة متحور كورونا
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، عن خطة الوزارة لمواجهة متحور كورونا الجديد "JN.1"، مشيرا إلى أنهم يتابعون بشكل دقيق الوضع الوبائي في مصر.
وكانت وزارة الصحة بمصر، أعلنت الخميس الماضي، عن اكتشاف متحور كورونا الجديد "JN.1"، وذلك بعد ثبوت إصابة اثنيْن من المواطنين بالمتحور، بعد إجراء التحاليل الطبية لهما.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الوبائي في مصر، وفور اكتشاف الحالتين المصابتين بالمتحور الجديد تم الإعلان عنهما، موضحا أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما مستقرتان، ولم يستدع إبقاءهما بالمستشفى.
وأوضح عبد الغفار، أن مخاطر المتحور الجديد منخفضة، لذلك لا يلجأ العديد من المصابين إلى الذهاب إلى المستشفى، ويقومون بالتداوي داخل منازلهم، ما يجعل أمر حصر أعدادهم صعبا للغاية.
وأكد حسام عبد الغفار، أن التوصيات الصحية للتعامل مع "JN.1"، هي نفسها التوصيات التي أطلقتها الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا، لكونه يصيب الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا وباقي فيروسات الأنف، موضحا أنه لا توجد أي توصيات باتخاذ إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.
وأشار عبد الغفار إلى أن الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بالمتحور هي التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وعدم الخروج من المنزل للمصابين وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج، فضلا عن التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.
والجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور فيروس كورونا الجديد "JN.1" على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه سريع الانتشار، ولكنه لا يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة.
وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن متحور "JN.1" الفرعي لفيروس كورونا، يُسبب حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في البلاد، وتعتبر هذه السلالة الأسرع انتشارًا من الفيروس، وهي سائدة بالفعل في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.