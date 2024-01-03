رصد يومي دقيق.. مصر تبسط خطتها لمواجهة متحور كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، عن خطة الوزارة لمواجهة متحور كورونا الجديد "JN.1"، مشيرا إلى أنهم يتابعون بشكل دقيق الوضع الوبائي في مصر.

وكانت وزارة الصحة بمصر، أعلنت الخميس الماضي، عن اكتشاف متحور كورونا الجديد "JN.1"، وذلك بعد ثبوت إصابة اثنيْن من المواطنين بالمتحور، بعد إجراء التحاليل الطبية لهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الوبائي في مصر، وفور اكتشاف الحالتين المصابتين بالمتحور الجديد تم الإعلان عنهما، موضحا أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما مستقرتان، ولم يستدع إبقاءهما بالمستشفى.

وأوضح عبد الغفار، أن مخاطر المتحور الجديد منخفضة، لذلك لا يلجأ العديد من المصابين إلى الذهاب إلى المستشفى، ويقومون بالتداوي داخل منازلهم، ما يجعل أمر حصر أعدادهم صعبا للغاية.