"الصحة العالمية" تطلب من الصين "وصولًا كاملًا" لتحديد أصول كورونا
حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الصين على تقديم مزيد من المعلومات بخصوص أصول فيروس "كوفيد-19".
وأكد استعداد المنظمة لإرسال فريق ثانٍ إلى بكين للتحقيق في الأمر، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأحد.
وقال تيدروس للصحيفة، "نضغط على الصين لمنحنا وصولًا كاملًا، ونطلب من الدول إثارة الأمر في اجتماعاتهم الثنائية، لحث بكين على التعاون".
تأتي تصريحات تيدروس، في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية وشركات الأدوية حول العالم لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.
ويضغط تيدروس منذ فترة طويلة على الصين لتبادل المعلومات التي لديها حول أصول فيروس "كوفيد-19"، قائلًا إن جميع الافتراضات تبقى قائمة إلى أن تقوم بكين بهذه الخطوة".
وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويشتبه كثيرون في انتشاره بسوق حيوانات حية قبل انتقاله إلى أنحاء العالم وتسببه في وفاة قرابة سبعة ملايين شخص.