"الصحة العالمية" تطلب من الصين "وصولًا كاملًا" لتحديد أصول كورونا

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الصين على تقديم مزيد من المعلومات بخصوص أصول فيروس "كوفيد-19".

وأكد استعداد المنظمة لإرسال فريق ثانٍ إلى بكين للتحقيق في الأمر، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأحد.

وقال تيدروس للصحيفة، "نضغط على الصين لمنحنا وصولًا كاملًا، ونطلب من الدول إثارة الأمر في اجتماعاتهم الثنائية، لحث بكين على التعاون".

تأتي تصريحات تيدروس، في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية وشركات الأدوية حول العالم لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.