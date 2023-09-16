ارتفاع إصابات كورونا أربعة أضعاف في إسبانيا

ذكرت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا استمر في الارتفاع في شهر سبتمبر/أيلول الحالي، حيث بلغ 114.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي أرقام تعادل أربعة أضعاف معدلات الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، عندما تم تسجيل بالكاد 30 حالة لكل 100 ألف نسمة.

كما كشف تقرير نظام مراقبة الضائقة التنفسية الحادة "سيفيرا" التابع لمعهد كارلوس الثالث الصحي، أنه تم تسجيل أعلى المعدلات، في الأسبوع من 4 إلى 10 سبتمبر، لدى الأطفال دون سن 5 سنوات، حيث وصلت إلى متوسط 322.4 حالة لكل 100.000 ألف نسمة.

وفي ما يتعلق بالمتغيرات، لا يزال المتغير السائد هو "omicron XBB.1.5" وطفرة "F456L"، مع وجود 93% من الحالات بين الاثنين. وفي المقابل، تبقى الإنفلونزا عند مستوياتها، أي من دون تسجيل ارتفاع منذ نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نتيجة لهذا الارتفاع في عدد الحالات، قررت لجنة الصحة العامة تسريع عملية التطعيم المشترك ضد الإنفلونزا وكوفيد، التي كان من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول القادم، لتبدأ في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الحالي.

وتستهدف عملية التطعيم فئات معينة، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة، والنساء الحوامل، والعاملين في مجال الصحة.

المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية