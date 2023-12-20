كورونا تتسبب بإصابة فتاة أمريكية بشلل الأحبال الصوتية

أصيبت فتاة أمريكية بشلل في الأحبال الصوتية، ما أصابها بالخرس، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا، في حالة تعد الأولى من نوعها.

واضطرت الفتاة، البالغة من العمر 15 عامًا، للعيش مع أنبوب في قصبتها الهوائية.

وكانت الفتاة، تتمتع بصحة جيدة، إلى أن تم نقلها لقسم الطوارئ في مستشفى "ماساتشوستس" العام، وهي تعاني من صعوبة في التنفس والتحدث، بعد أسبوعين من إصابتها بكورونا.

واكتشف الأطباء بعد فحص حلقها باستخدام المنظار، أن أحبالها الصوتية مصابة بالشلل، والذي اعتبرها الأطباء واحدة من أغرب الحالات حتى الأن.

وأجرى الأطباء للفتاة عملية ثقب في القصبة الهوائية، لتخفيف مشاكل التنفس، كما خضعت لمجموعة من الاختبارات، كفحص الدم، وتحليل السوائل من عمودها الفقري، واختبارات النطق واللغة والطب النفسي، ولكن الأطباء لم يتمكنوا من العثور على سبب آخر غير إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الأطباء إن الخلل في الأعصاب بعد عدوى فيروسية هو سبب معروف لشلل الحبال الصوتية.