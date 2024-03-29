المرصد: "خيانة" وراء فرار 12 "داعشيا" من سجن في سوريا

وأوضح المرصد الذي يتتبع أخبار التنظيمات المقاتلة خاصة في الشمال السوري، أن أمر بقية الفارين من السجن الواقع في ناحية بلبل في ريف عفرين، ما زال مجهولاً.

وأضاف المرصد أن قياديين من "داعش" ما زالوا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية في سوريا مثل "درع الفرات، و"غصن الزيتون"، و"نبع السلام" (وهي تسميات أطلقتها أنقرة على المناطق التي دخلتها).

وأشار إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، ففي بدايات العام الفائت، تمكن نحو 20 عنصرًا من التنظيم من الفرار من سجن راجو شمالي حلب الذي يعرف بـ "السجن الأسود".