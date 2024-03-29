المرصد: "خيانة" وراء فرار 12 "داعشيا" من سجن في سوريا
أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن 12 سجيناً من قياديي وأفراد تنظيم "داعش" فروا من سجن تشرف عليه القوات التركية، ضمن المناطق التي تُعرف بـ "عملية غصن الزيتون"، شمالي غرب سوريا.
وتحدث المرصد عن أن عملية الفرار تمت بعد "تواطؤ وتعاون" مباشر مع أفراد وقيادات الشرطة العسكرية التركية التي اعتقلت اثنين من الفارين "للتغطية على ذلك"، حسب المرصد.
وأوضح المرصد الذي يتتبع أخبار التنظيمات المقاتلة خاصة في الشمال السوري، أن أمر بقية الفارين من السجن الواقع في ناحية بلبل في ريف عفرين، ما زال مجهولاً.
وأضاف المرصد أن قياديين من "داعش" ما زالوا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية في سوريا مثل "درع الفرات، و"غصن الزيتون"، و"نبع السلام" (وهي تسميات أطلقتها أنقرة على المناطق التي دخلتها).
وأشار إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، ففي بدايات العام الفائت، تمكن نحو 20 عنصرًا من التنظيم من الفرار من سجن راجو شمالي حلب الذي يعرف بـ "السجن الأسود".