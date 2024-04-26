أثناء لعبة الحجلة.. الطفلة حلا تروي مأساة فقدان أطرافها في قصف إسرائيلي (صورة)

لم تكن تعلم وهي تنتظر دورها للعب الحجلة مع رفيقاتها، أن هذا هو يومها الأخير الذي تتمتع فيه بأطرافها الغضّة، فالسلاح الأعمى لا يفرق في قطاع غزة بين الأعمار.

تروي الطفلة الجريحة "حلا الجعل" مأساتها بشفاه مرتجفة، قائلة: "لم أفعل لهم شيئًا، لقد كنت ألعب الحجلة -لعبة تعتمد على تخطي المربعات بقدم واحدة- حيث كان الجو صافيًا والشمس ساطعة، وكنّا نلعب أنا وبعض بنات الحي، وعندما حان دوري باللعب، شعرت أن شيئًا قويًّا يدفعني عشرات الأمتار في لحظة واحدة، وأكوام الأحجار تضرب جسدي، لأفقد بعدها الوعي تمامًا".

وأضافت الطفلة "الجعل" في حديث لـ"إرم نيوز"، استيقظت بعدها لأجد نفسي داخل المستشفى وحولي الأطباء ووالدتي تبكي دون توقف، ناديتها بصوت عالٍ لتقترب مني أكثر، فهي عندما تريد أن تخيفني بسبب مشاغباتي كانت تقول لي: "حاخذك عالدكتور".

وتابعت، حتى تلك اللحظة لم أكن أعرف أن ساقي ويدي قد بُترتا. اعتقدت في البداية أنهما أُصيبتا بجراح لا أكثر، حتى بدأت أشكّ عندما شاهدت يدي دون كف، وكذلك الأمر في قدمي، لم يكن أمامي خيار إلا البكاء والصراخ في الأطباء بإعادة يدي وقدمي.

وأكملت، بدأت أتذكر آخر اللحظات قبل القصف الذي استهدف منزلًا مجاورًا، وصرت أتذكر يدي وقدمي وأنا ألعب بهما، واليوم وبسبب ذنب لم أقترفه قطع الجيش الإسرائيلي قدمي ويدي، وتركني أواجه باقي حياتي بكل هذه الإعاقات.