سوريا: الغارات الأردنية على أراضينا "لا مبرر لها"

اعتبرت سوريا أن الضربات التي قالت إن سلاح الجو الأردني شنها على مناطق في جنوبي البلاد مؤخرًا، "لا مبرر لها"، مؤكدة أنها "تحاول احتواءها حرصًا على عدم التأثير" على العلاقة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن تلك الضربات ذهب ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أنه تم "تبرير تلك الضربات بأنها موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن".