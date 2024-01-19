خلال محادثات في موسكو.. روسيا تطالب "حماس" بالإفراج عن الرهائن
دعت الخارجية الروسية الجمعة، حركة حماس، خلال محادثات في موسكو، إلى الافراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها معتبرة في الوقت نفسه ان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، "ذات حجم كارثي".
وجاء في بيان للخارجية: "التقى وفد من حركة حماس برئاسة رئيس دائرة العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو بعد ظهر الجمعة".
وأضاف البيان: "أجرى الطرفان مشاورات سياسية وناقشا سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقالت الوزارة أيضًا، إن الجانب الروسي أكد خلال المحادثات على ضرورة إطلاق سراح الرهائن.
وأشار وفد حماس خلال اللقاء إلى أن "جرائم إسرائيل تشكل تهديدًا للأمن الدولي، كما أوضح موقف الحركة من صفقة محتملة لتبادل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة".
في أكتوبر/تشرين الأول، زار وفد من حماس روسيا، بعد بدء الحرب في قطاع غزة، وهو ما أثار استياء إسرائيل. وحثت تل أبيب موسكو على طرد وفد حماس.
وأوضحت روسيا، آنذاك، أنها تحافظ على قنوات التواصل مع جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت حركة حماس سراح رهينتين روسيتين، دون مقابل، تعبيرًا عن "تقديرها لموقف الرئيس فلاديمير بوتين".
وشنت حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هجومًا على جنوب إسرائيل، تقول الدولة العبرية إنه خلّف 1200 قتيل، واحتجاز 240 رهينة، ما يزال نصفهم في القطاع.
ردًّا على ذلك، بدأت إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، أوقعت عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.