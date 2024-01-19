خلال محادثات في موسكو.. روسيا تطالب "حماس" بالإفراج عن الرهائن

دعت الخارجية الروسية الجمعة، حركة حماس، خلال محادثات في موسكو، إلى الافراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها معتبرة في الوقت نفسه ان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، "ذات حجم كارثي".

وجاء في بيان للخارجية: "التقى وفد من حركة حماس برئاسة رئيس دائرة العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو بعد ظهر الجمعة".

وأضاف البيان: "أجرى الطرفان مشاورات سياسية وناقشا سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقالت الوزارة أيضًا، إن الجانب الروسي أكد خلال المحادثات على ضرورة إطلاق سراح الرهائن.

وأشار وفد حماس خلال اللقاء إلى أن "جرائم إسرائيل تشكل تهديدًا للأمن الدولي، كما أوضح موقف الحركة من صفقة محتملة لتبادل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة".