رئيس "الشورى السعودي" يزور الأردن لبحث التطورات في المنطقة

وصل رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ، اليوم الإثنين، إلى الأردن في زيارة رسمية، لإجراء مباحثات تتناول التطورات في المنطقة على رأسها حرب غزة، والتوترات الإيرانية الإسرائيلية.

ووفق بيان رسمي للبرلمان الأردني، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، فإن آل الشيخ سيعقد خلال الزيارة جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

وذكر البيان أن اللقاء يعد الثالث بينهما في غضون تسعة أشهر، حيث سبق وأن التقيا في الرياض في شهر تموز الماضي، كما أجريا مباحثات مشتركة في عمان في أيلول الماضي.

وقالت مصادر برلمانية أردنية لـ "إرم نيوز" إن المباحثات سوف تتناول المواقف المشتركة من التوترات الإيرانية الإسرائيلية، والحرب على غزة، وسبل اتخاذ مواقف مشتركة داعمة للشعب الفلسطيني.