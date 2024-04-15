عسكري إسرائيلي بارز يكشف "دوائر" الرد الإسرائيلي على هجوم إيران

كشف عسكري إسرائيلي بارز ملامح خطة التصدي التي انتهجتها إسرائيل في مواجهة الضربة الإيرانية غير المسبوقة، التي وقعت ليل السبت.

وذكر تسفيكا حيموفتش العميد في جيش الاحتياط، إن "إسرائيل تعمل بواسطة 3 دوائر دفاعية لمجابهة الهجمة الإيرانية، مهما كانت أدواتها، طائرات حربية أو صواريخ أو طائرات مسيّرة"، وفق "الشرق الأوسط".

الدائرة الأولى، هي طائرات "إف 35" التي تحوم في الجو وتمكنت خلال الحرب على غزة من تدمير عدة صواريخ إيرانية أرسلت من اليمن والعراق باتجاه إسرائيل قبل ان تصل الى أهدافها.

الدائرة الثاني، هي "التشويش على منظومات التوجيه التي تستخدمها إيران، «جي بي أس» أو منظومة شبيهة تديرها روسيا ومنظومة ثالثة تديرها الصين، فإذا تمكنت من تشويش مسار الصاروخ (أو الطائرة)، تستطيع دفعها إلى السقوط في البحر أو في الصحراء".

الدائرة الثالثة، هي "بطاريات الدفاع الأرضية، مثل القبة الحديدية وحيتس 2 وحيتس 3 ومقلاع داود".

وكشف عن دائرة رابعة أضيفت حالياً، هي عملياً الدائرة الأولى، التي تشارك فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ونوه إلى أنها "تطلق طائراتها وصواريخها باتجاه الطائرات الإيرانية، من مواقعها في السفن الحربية والبوارج حاملة الطائرات التي وصلت الى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي".