ليبيا.. توقعات برحيل "وشيك" للدبيبة وحكومته

عادت مسألة رحيل الدبيبة وحكومته عادت إلى واجهة الأحداث من جديد إثر تصريحات لرئيس حزب المؤتمر الوطني الحر فتح الله بشير السعداوي، الذي توقع رحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قبل نهاية العام الحالي.

وشهدت ليبيا رحيل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قبل أيام، لكن الدبيبة لا يزال ثابتًا في موقعه الذي لم يبرحه رغم ضغوطات خصومه.

وقال السعداوي لـ"إرم نيوز"، إن "الدبيبة يقترب من الرحيل بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وتعيين ستيفاني خوري ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أي خلفا له بالإنابة، حيث قد يتم إطلاق حوار يقود إلى حكومة جديدة".

وتابع، أن "مصلحة الولايات المتحدة والغرب تقتضي ذلك في ظل التوغل الروسي في ليبيا، وقد يبدأ الحوار المرتقب في شهر يونيو/حزيران المقبل لتشكيل حكومة موحدة جديدة وتحريك العملية السياسية. وسيكون موعد رحيل الدبيبة نهاية هذه السنة، يمن أن يرحل في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل".