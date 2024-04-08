ليبيا.. إلى أين يتجه الصراع بين الدبيبة والصديق الكبير؟

في الوقت الذي يواجه فيه رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا عبد الحميد الدبيبة محاولات من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وفعاليات سياسية أخرى لإزاحته، تزداد متاعب الرجل بسبب الخلاف مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وذكر تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية أن: "الدبيبة يواجه منذ عدة أسابيع تراجعاً في سياسته جراء تجفيف أموال الموازنة والحوار المتعثر مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".

حل الأزمات

وشددت الصحيفة على أن "أصعب تحدٍ يواجه الدبيبة الآن هو انقطاع التمويل عن حكومته"، ما يثير تقديرات حول مصيره خاصة في ظل اتفاق المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وهي مكونات رئيسة في ليبيا، على إزاحته من منصبه.

وعلق المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة إسماعيل السنوسي على هذه التطورات بالقول إن: "مصرف ليبيا المركزي هو المرجح لأي حكومة، أي أن استمرارية الحكومة تتوقف على دعم المصرف المركزي وذلك منذ بداية الانقسام السياسي في 2014".

وأضاف السنوسي لـ "إرم نيوز" أن: "المصرف المركزي مؤسسة سيادية وهي تتمتع بسيطرة على كل موارد الدولة التي تأتي إليها، وبالتالي فإن كل حكومة لا يمكن أن تستمر إلا بالاعتماد على المصرف الذي تعامل في فترة الانقسام مع ذلك الانقسام على أنه يتعامل مع المؤسسات الخدمية التي توفر خدمات للمواطنين بحيث لا يكون هناك أثر للانقسام السياسي على مرتبات المواطنين ودعم الوقود والكهرباء ومسائل أخرى، المصرف المركزي أصبح بالتالي شبه المسيطر على إمكانيات تحوزها الدولة الليبية".